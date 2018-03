EasyJet inaugure sa nouvelle base à Bordeaux

Trois Airbus A320 seront stationnés sur la nouvelle base et permettront l'ouverture de neuf nouvelles lignes cet été, entraînant une augmentation de l'offre de 400 000 sièges (+21 %), ainsi que la création de 110 emplois directs.



EasyJet est présente à Bordeaux depuis 2006 et à transporté dix millions de passagers depuis. Aujourd'hui elle détient près de 30 % de parts de marché sur la plateforme. Pascal Personne précise que billi, le terminal low-cost depuis lequel easyJet opère, est capable d'accueillir la croissance de la compagnie pour le moment, mais qu'il travaille déjà à une nouvelle extension pour 2021. « Nous allons agrandir billi d'ici trois ans au plus tard pour répondre aux besoins d'easyJet », a-t-il déclaré, ajoutant que « cette base est une promesse pour les années à venir ».



Bordeaux représente actuellement 11 % des opérations d'easyJet en France. L'ouverture de la base va permettre de proposer « une plus grande variété d'horaires et de destinations », souligne François Bacchetta, des services s'adressant à la fois aux voyageurs d'affaires - qui représentent 20 % des passagers easyJet au départ de Bordeaux - et aux voyageurs loisir. « Avec 31 destinations, easyJet propose l'offre la plus large de Mérignac. Nous allons poursuivre notre projet de développement de la connectivité de la région Nouvelle Aquitaine afin de la placer au coeur de l'Europe. »





Trois Airbus A320 seront basés à Bordeaux © E. Drab / Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés Le succès d'easyJet à Bordeaux est tel que la low-cost a décidé de s'y installer de façon plus pérenne. La préfecture de la Nouvelle Aquitaine abrite désormais la 6e base française de la compagnie. Son inauguration a eu lieu le 28 mars, en présence de Johan Lundgren, le CEO d'easyJet, de François Bacchetta, son directeur France, et de Pascal Personne, le directeur de l'aéroport de Bordeaux.Trois Airbus A320 seront stationnés sur la nouvelle base et permettront l'ouverture de neuf nouvelles lignes cet été, entraînant une augmentation de l'offre de 400 000 sièges (+21 %), ainsi que la création de 110 emplois directs.EasyJet est présente à Bordeaux depuis 2006 et à transporté dix millions de passagers depuis. Aujourd'hui elle détient près de 30 % de parts de marché sur la plateforme. Pascal Personne précise que billi, le terminal low-cost depuis lequel easyJet opère, est capable d'accueillir la croissance de la compagnie pour le moment, mais qu'il travaille déjà à une nouvelle extension pour 2021. «», a-t-il déclaré, ajoutant que «».Bordeaux représente actuellement 11 % des opérations d'easyJet en France. L'ouverture de la base va permettre de proposer «», souligne François Bacchetta, des services s'adressant à la fois aux voyageurs d'affaires - qui représentent 20 % des passagers easyJet au départ de Bordeaux - et aux voyageurs loisir. «