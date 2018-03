La Suisse lance le processus de renouvellement de ses avions de combat

La Suisse a lancé vendredi le processus de renouvellement de ses avions de combat en présentant ses exigences techniques, mais le principe même de ce renouvellement doit encore être approuvé, notamment par référendum d'ici deux ans, a-t-on appris auprès du Département fédéral de la Défense. Les autorités suisses ont établi en novembre 2017 qu'il était nécessaire de remplacer la flotte de combat et de renouveler ses moyens de protection de l'espace aérien. Une enveloppe budgétaire globale de 8 milliards de francs suisses (6,8 milliards d'euros) a été fixée pour satisfaire cet objectif. Mais "le principe même de ce renouvellement doit encore être approuvé par le Parlement en 2019 et par référendum courant 2019-2020", a expliqué à l'AFP un porte-parole du Département fédéral de la Défense (DDPS). En attendant que cette décision de principe soit validée, la Suisse entend d'ores et déjà spécifier dans quel cadre technique elle souhaiterait renouveler ses appareils et ses systèmes de défense aérienne. Vendredi, la Confédération a donc révélé la liste des avions de combat qu'elle envisage d'acheter: le Gripen E suédois (Saab), le Rafale français (Dassault), l'européen Eurofighter (Airbus) ainsi que les avions américains F/A18 Super Hornet (Boeing) et F-35A (Lockheed-martin) S'agissant des systèmes de défense sol-air, trois systèmes sont en course: le SAMP/T français (eurosam), l'israélien David's Sling (Rafael) et l'américain Patriot (Raytheon). "Actuellement, il n'est pas encore possible de déterminer comment le volume financier de 8 milliards de francs prévu par le Conseil fédéral se répartira entre avions de combat et défense sol-air. Cette répartition dépendra du type d'avion et du système de défense sol-air finalement acquis", précise le communiqué du DDPS. Si le résultat du référendum est positif, le projet ferme d'acquisition des avions et des systèmes de Défense sera de nouveau "soumis au Parlement en 2022 pour une livraison probable entre 2025 et 2030", a précisé le porte-parole du DDPS. En 2014, les autorités suisses avaient choisi de soumettre le renouvellement de la flotte de combat après avoir sélectionné l'avion de combat suédois Gripen du groupe Saab, mais le peuple avait finalement rejeté l'achat de 22 de ces appareils. Cette fois-ci, avant de se lancer dans le long processus de négociations et de sélection définitive de l'appareil, elles ont décidé de soumettre d'abord le principe même du renouvellement au référendum.