Nouvelles capacités ISR pour l'Egypte

Les forces armées égyptiennes vont réceptionner un nombre non-dévoilé de drones RQ-20B pour des missions ISR (Intelligence, surveillance, reconnaissance). Un contrat FMS (Foreign military sales) du Pentagone a attribué le marché à AeroVironment, pour un total d'un peu plus de 9 millions de dollars.



Le RQ-20B Puma AE II peut aussi bien opérer dans les milieux maritimes que terrestres. Doté d'une caméra électro-optique et infrarouge et d'une capacité d'illumination, il dispose également d'une troisième baie sous aile pour accueillir de la charge utile supplémentaire, relais de communication ou encore marqueur laser. L'industriel revendique un rayon d'action de 20 kilomètres et une autonomie de plus de trois heures de vol et une altitude de 500 pieds.