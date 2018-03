Le Canada engage des hélicoptères au profit de la MINUSMA

Le ministre canadien de la Défense nationale Harjit Sajjan a annoncé ce 19 mars le déploiement d'hélicoptères CH-146 Griffon et CH-47F Chinook en Afrique de l'Ouest, afin de soutenir la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Le mandat initial doit durer douze mois. Le nombre d'appareils n'a pas encore été précisé, mais pourrait comprendre deux Chinook et quatre Griffon.



Les Griffon seront principalement utilisés pour des missions d'escorte et de « protection armée », tandis que les Chinook effectueront des missions de transport logistique. Ils devraient être basés à Gao, et prendre par la suite le relai des NH90 belges et allemands - qui devraient par ailleurs retirer leurs NH90 et leurs Tigre au 30 juin prochain.