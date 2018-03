La Chinoise Fang Liu reconduite à la tête de l'OACI

La Chinoise Fang Liu a été reconduite secrétaire générale de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour un nouveau mandat de trois ans, a annoncé vendredi l'agence des Nations unies spécialisée dans le transport aérien. Fang Liu avait été élue en 2015 pour un premier mandat prenant la succession du Français Raymond Benjamin, qui avait accompli les deux mandats précédents. Mme Liu est la première femme à la tête de cette organisation internationale basée à Montréal, où elle avait dirigé l'administration et les services pendant huit ans avant d'être secrétaire générale. Seule candidate, Mme Liu a estimé que pour l'OACI le "principal défi est la croissance du trafic sans précédent ainsi que les progrès rapides dans les technologies de l'aviation" dans un proche avenir. S'exprimant devant les représentants des 192 Etats membres, Mme Liu a également insisté sur l'importance des "systèmes de supervision de la sûreté et de la sécurité". Si 2017 avait été qualifiée en janvier d'"année la plus sûre de tous les temps" par l'Aviation Safety Network, plusieurs accidents d'aéronefs depuis début janvier ont alourdi de 149 morts le bilan entre janvier et mi-mars sur un an, selon l'OACI. Un chantier important de ce deuxième mandat porte sur la mise en place du mécanisme de gel des émissions carbone pour le transport aérien. Si les émissions de CO2 du secteur aérien n'entrent pas dans l'accord de Paris (COP21), les Etats membres ont convenu à l'automne 2016 de maintenir, au pire, un volume d'émissions de gaz à effet de serre du transport aérien en 2035 au niveau de celui qui sera enregistré en 2020. Mme Liu est la deuxième représentante de la région Asie-Pacifique à diriger l'OACI depuis la fondation de l'agence onusienne du transport aérien en 1947. De 1987 à 2007, elle avait occupé plusieurs postes de responsabilité à l'Administration de l'aviation civile chinoise.