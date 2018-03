Tokyo Narita va étendre ses capacités avec une 3e piste

Confronté à la concurrence des grands hubs asiatiques et à l'augmentation du trafic au Japon, l'aéroport de Tokyo Narita veut étendre ses capacités. Le ministère des infrastructures, des transports et du tourisme a approuvé cette semaine un plan allant dans ce sens, qui prévoit différentes actions pour porter la capacité de 300 000 à 500 000 mouvements annuels.



La première mesure va consister en une levée partielle des restrictions en vigueur sur les opérations nocturnes. Actuellement, les compagnies aériennes ne peuvent prévoir des vols qu'entre 6h et 23h, avec une extension possible sous condition jusqu'à minuit. L'amplitude horaire va ...