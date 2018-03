Belgocontrol s'allie à Egis pour se transformer

Alors que le World ATM Congress vient de se tenir à Madrid (6-8 mars), Belgocontrol et Egis ont profité de l'évènement pour annoncer leur partenariat. Le prestataire de services de la navigation aérienne (ANSP) belge a notifié un contrat-cadre de trois ans au groupe d'ingénierie française, pour qu'il l'accompagne dans son plan de transformation stratégique. L'objectif pour Belgocontrol est de rénover l'ensemble de ses infrastructures de gestion du trafic aérien (ATM), de systèmes de communication, navigation et surveillance (CNS) et de services météorologiques à la navigation aérienne (MET).



L'ANSP belge entend profiter de ces chantiers pour améliorer ses capacités sur certains aéroports, notamment en développant de nouveaux outils comme les tours digitales. Il entend aussi se préparer de façon pérenne à de « nouveaux défis » comme la détection et la surveillance de drones, la création de parcs éoliens (qui perturbent largement les moyens de surveillance du ciel) ou la cybersécurité.



Au titre de ce contrat, Egis va fournir un panel de prestations variées à travers ses différentes filiales. Helios fournira ainsi une offre de consultance, Egis Avia sera sollicitée pour l'ingénierie et la conception, et Egis Bâtiments interviendra dans les techniques de la construction. Un soutien informatique sera également assuré par les sociétés d'accompagnement numérique française ATOS et belge The Digital Journey.