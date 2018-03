Air France-KLM, Delta et Jet Airways pourraient s'unir pour investir dans Air India

La vente d'Air India pourrait bien susciter l'intérêt d'Air France-KLM. Selon les informations de l'agence de presse indienne PTI qui cite des sources proches du dossier, le groupe européen pourrait s'associer avec Delta Air Lines et Jet Airways pour participer au processus de privatisation de la compagnie indienne.



Cette information intervient quelques mois après qu'Air France et Jet Airways ont renforcé leurs liens en signant un accord de coopération étendu s'assimilant à une coentreprise. Une reprise d'une partie de l'activité d'Air India permettrait à Jet Airways de regagner du terrain sur IndiGo sur le secteur domestique indien et donnerait une position prépondérante à Air France - et par extension à SkyTeam - sur ce marché-clef et prometteur qu'est l'Inde.



Le processus de vente d'Air India est ouvert et doit aboutir cette année, même si le gouvernement est toujours en train de travailler aux modalités selon lesquelles le rachat se fera. Les différentes activités (transport aérien, ingénierie/maintenance, assistance en escale...) devraient être revendues séparément et la principale question subsiste concerne le traitement de la dette (8,5 milliards de dollars) - une piste envisagée est le transfert d'une partie de cette dette dans un fonds commun de créances. Un appel d'offres devrait être lancé d'ici deux semaines.



Actuellement, IndiGo a publiquement manifesté son intérêt pour la reprise des opérations long-courrier et low-cost. Les groupes Tata et Celebi Aviation pourraient également se positionner sur certains actifs.