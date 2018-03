Les Reaper de l'armée de l'air attendent leurs premiers Hellfire

Si le calendrier est tenu, nous devrions être capables d'équiper nos drones Reaper en opération à la mi-2019 », a-t-il indiqué devant les parlementaires de la Commission de la défense nationale et des forces armées. Reste à savoir si cette prévision sera compatible avec le calendrier des essais et des qualifications, étapes inhérentes à l'introduction de tout nouveau matériel au sein des forces armées.



Ce sont sans doute les deux systèmes (six drones) qui seront livrés en 2019 qui seront équipés en premier des missiles, les six vecteurs actuellement détenus par l'escadron de drone 1/33 Belfort devraient quant à eux être rétofités par la suite. Les MQ-9 Reaper de l'armée de l'air devraient recevoir leurs premiers missiles Hellfire à la mi-2019. Le Délégué général pour l'armement Joël Barre a en effet déclaré que la procédure d'achat avait été lancée par le biais de la procédure FMS (Foreign military sale) et qu'il visait la signature d'une LoA (Letter of offer and acceptance) d'ici la mi-2018. «», a-t-il indiqué devant les parlementaires de la Commission de la défense nationale et des forces armées. Reste à savoir si cette prévision sera compatible avec le calendrier des essais et des qualifications, étapes inhérentes à l'introduction de tout nouveau matériel au sein des forces armées.La ministre des Armées Florence Parly avait annoncé le 5 septembre dernier le lancement de l'armement des drones MALE, jusque-là cantonnés aux missions ISR au-dessus de la bande sahélo-saharienne et aux missions de formation sur la BA 709 de Cognac.La solution Hellfire est privilégiée - du moins dans un premier temps - en raison de la rapidité d'intégration du missile antichar, qui équipe déjà les Reaper américains et britanniques. Il n'est cependant pas exclu que d'autres armements soient intégrés à l'avenir (voir : Quel armement pour les Reaper français ? ).Ce sont sans doute les deux systèmes (six drones) qui seront livrés en 2019 qui seront équipés en premier des missiles, les six vecteurs actuellement détenus par l'escadron de drone 1/33 Belfort devraient quant à eux être rétofités par la suite.