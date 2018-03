Face au tollé, United Airlines suspend des bonus attribués au hasard

United Airlines fait marche-arrière: la compagnie aérienne américaine a décidé de suspendre un programme visant à attribuer les primes via une loterie interne après la colère des employés exprimée dans une pétition et sur les réseaux sociaux. "Notre intention était d'introduire un programme plus excitant, mais nous avons mal évalué la façon dont ces changements allaient être perçus par plusieurs d'entre vous", écrit lundi aux salariés Scott Kirby, le numéro 2 de la compagnie aérienne. "Par conséquent, nous appuyons sur le bouton +"pause+ pour examiner vos réactions et le meilleur moyen d'aller de l'avant", ajoute M. Kirby dans ce courriel interne dont l'AFP a obtenu copie. United Airlines attribuait jusqu'à présent des primes tous les trois mois aux employés ayant réalisé leurs objectifs de performance fixés en début de trimestre. Mais le transporteur a décidé la semaine dernière de mettre en place un nouveau programme selon lequel les salariés performants devaient participer à une loterie pour prétendre remporter des prix. Baptisé "Core4 Score Rewards" selon une source proche du dossier, ce programme prévoit des cadeaux dont des vacances tous frais payés et du cash dont le montant peut aller jusqu'à 100.000 dollars pour un seul employé. La nouvelle a été très mal reçue en interne, de sorte que Laurie Vesalo, se présentant comme une hôtesse de l'air chez United Airlines, a écrit une lettre-pétition mise en ligne sur le site change.org. Intitulée "Make United Airlines Great Again" (rendre à United Airlines sa grandeur), une référence au leitmotiv "Make America Great Again" (Rendre sa grandeur à l'Amérique) du président américain Donald Trump, cette lettre dénonçait les conditions de travail chez United et la politique de rémunération du groupe mais a été depuis été retirée du site. United Airlines est l'une des rares grandes compagnies aériennes à n'avoir pas annoncé de primes exceptionnelles pour ses salariés après l'adoption de la récente fiscale abaissant massivement les impôts pour les entreprises américaines. American Airlines et Jetblue ont par exemple promis de verser un bonus exceptionnel de 1.000 dollars à chacun de leurs employés, une façon de partager avec eux le cadeau fiscal de l'administration Trump. United Airlines employait 89.800 personnes au 31 décembre 2017, selon son rapport d'activités annuel.