Entretien avec Jean-Charles Hermet, directeur commercial France d'Air India

Compagnie nationale de l'un des pays les plus dynamiques pour le transport aérien, Air India n'est pas dans la plus envieuse des situations. Ayant perdu en parts de marché et en rentabilité avec le développement rapide de ses concurrentes, elle croule sous une dette de plus de 7 milliards d'euros qui pousse l'Etat indien à de désengager de son capital. D'un autre côté, elle modernise activement sa flotte depuis plusieurs années, se restructure, rationalise son réseau, améliore l'utilisation de ses appareils et vient de lancer une campagne de recrutement pour intégrer 500 PNC. Entretien avec Jean-Charles Hermet, directeur commercial France ...