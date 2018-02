Entre les lignes de la LPM

Présentée le 8 février en conseil des ministres, la nouvelle Loi de programmation militaire (LPM) expose les grands principes et les orientations budgétaires et d'équipement pour la période 2019-2025. Présentée comme une LPM « à hauteur d'homme », « de renouveau », elle recèle cependant quelques zones d'ombre.



En premier lieu, sa durée, portée à sept ans... soit trois années au-delà du quinquennat du président de la République Emmanuel Macron. Or, c'est justement à partir de 2022 que les efforts budgétaires seront les plus importants, selon le texte. En effet, si l'augmentation annuelle de 1,7 milliard sera constante entre ...