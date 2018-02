Selon les informations de CAAC News, Sichuan Airlines aurait conclu un accord avec Airbus en vue d'acquérir dix A350-900. La valeur des appareils est estimée à plus de 3 milliards de dollars, ce qui fait de cet accord le plus important de l'histoire de la compagnie chinoise.



La filiale de China Southern et China Eastern attend déjà la livraison de quatre exemplaires de l'appareil, acquis en leasing auprès d'AerCap (trois) et ALC (un).