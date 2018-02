Plus de MRTT et d'ATL2 rénovés, moins d'Alouette III, une LPM « de renouveau »

La ministre des Armées Florence Parly a présenté ce 8 février la nouvelle Loi de programmation militaire (LPM), qui affiche les ambitions de la France en matière de Défense pour la période 2019-2025. « La LPM remet en cohérence les missions et les moyens de nos armées. Le renouveau de nos armées commence », a déclaré la ministre à l'issue du conseil des ministres. Avec l'ambition de porter à 2% du PIB l'effort en matière de Défense, le président de la République Emmanuel Macron avait déclaré lors des voeux aux armées le 19 janvier dernier à Toulon vouloir « arrêter cette lente érosion de nos capacités militaires et de prendre un engagement fort qui sera décliné dans cette Loi de programmation militaire ».



La trajectoire financière est affichée à 197,8 milliards d'euros de crédits sur la période 2019-2023, avec une augmentation annuelle de 1,7 milliard jusqu'en 2022, afin de passer de 35,9 milliards en 2019 à 41 milliards en 2022. Le ministère ambitionne - malgré les incertitudes du paysage politique post-élections présidentielles en 2022 - de doter la Défense de 3 milliards supplémentaires en 2023 et indique que « un niveau de ressources pour les années 2024 et 2025 précisé lors de l'actualisation de la LPM en2021 prenant en compte la situation macroéconomique à cette date en vue d'atteindre les 2% du PIB consacré à l'effort national de défense vers 2025 ».



Ce sont quelques 112,5 milliards d'euros qui devraient être dédiés aux équipements entre 2019 et 2023, dont 25 milliards pour la dissuasion nucléaire, 37 milliards pour les programmes à effet majeur, 22 milliards pour l'entretien programmé des matériels et 7,3 milliards pour les dépenses d'investissement des infrastructures. Les « grands programmes d'armement » bénéficieront d'un effort de 58,6 milliards d'euros sur la période 2019-2025.



Au ministère, on évoque la nécessité « de réduire au maximum ces réductions temporaires de capacités, pour redonner aux armées cette épaisseur, ce fond indispensables aux capacités opérationnelles ». L'objectif affiché « n'est pas d'avoir plus de matériels en parc, mais d'avoir plus de matériels disponibles », en référence aux taux de disponibilité, globalement trop bas par rapport aux objectifs fixés précédemment.



Augmentations de cibles, commandes et livraisons



Dans le domaine aéronautique, les souhaits du CEMAA et du CEMM ont été entendus, puisque l'armée de l'air bénéficiera de trois A330 MRTT supplémentaires, portant ainsi la cible à 15 appareils, dont 12 livrés à l'horizon 2025 ; quant à la Marine nationale, elle bénéficiera d'une rallonge pour rénover trois Atlantique 2 supplémentaires, soit 18 appareils, qui devraient tous êtres livrés avant fin 2025.



Les livraisons de matériels sur la période 2019-2025 comprennent trois systèmes de drones MALE, deux ALSR (avions légers de surveillance et de renseignement), trois systèmes de Patroller, 34 NH90 TTH et 5 NH90 NFH, 28 Rafale, 55 Mirage 2000D rénovés, 11 A400M, trois avions de surveillance et d'intervention maritime, deux KC-130J.



Objet d'attention, les vénérables Alouette III opérées par la Marine nationale devraient être remplacées peu à peu par une capacité intérimaire d'hélicoptères légers, une quinzaine d'appareils, provenant non pas du programme HIL (voir plus bas), mais d'une location, dont les contours n'ont pas encore été précisés.



Reports et prolongations



Grand absent en termes d'annonce ferme, le programme d'hélicoptère interarmées léger (HIL) dont la phase de réalisation doit être lancée sur la période, à l'horizon 2022, pour des livraisons à partir de 2028... Quant à l'épineuse question du porte-avions, les travaux permettront de fournir « les éléments de décision pour une éventuelle anticipation du lancement de la réalisation [...] et un possible retour à une permanence de porte-avions en alerte ».



Des études sont par ailleurs en cours pour prolonger la durée de vie à l'horizon 2025 des deux C-160G, les choix n'étant pas encore arrêtés pour remplacer les deux Transall Gabriel, une capacité vitale pour le recueil de renseignement.



Études amont et programmes du futur



Parmi les études qui seront lancées sur la période 2019-2025, le programme de système de combat aérien du futur, en coopération avec le Royaume-Uni, la rénovation de l'ASMPA (programme ASN4G), le successeur du missile Hellfire, baptisé MAST-F (Missile air-sol de surface du futur), le remplaçant de l'Atlantique 2, en partenariat avec l'Allemagne, la poursuite du projet d'acquisition de drones aéromaritimes, et bien sûr, la poursuite d'un programme de drone MALE européen, avec la livraison d'un premier système espérée en 2025.