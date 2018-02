L'armée de l'air singapourienne prête à faire du shopping

La furtivité est largement visible sur le statique du salon de Singapour cette année, avec la présence remarquée de deux F-22 Raptor et de deux F-35B Lightning II de l'US Air Force.



Si la présence des deux premiers est bien sûr destinée à assurer le "show", la présence des deux JSF est assurément plutôt motivée par une possible commande de la Republic of Singapore Air Force, l'armée de l'air de cité-État d'Asie ne cachant pas son intérêt pour le F-35 de Lockheed Martin et notamment pour sa variante STOVL (Short Take-off and Vertical Landing).



Évidemment sur le papier, la RSAF n'est pas des plus pressée, venant de recevoir ses derniers F-15SG Strike Eagle (40 exemplaires livrés ces huit dernières années) et venant de lancer le programme de modernisation de ses 60 F-16C/D Block 52/52+. Mais le renforcement de l'activité militaire chinoise en mer de Chine du Sud, voire même jusqu'à l'océan Indien, est passé par là, Singapour pouvant évidemment s'assurer du plein soutien des États-Unis.



C'est aussi dans cette optique que Singapour va bientôt acquérir de nouveaux appareils de surveillance maritime pour venir remplacer ses 5 Fokker 50MPA Enforcer Mk2. Boeing est évidemment sur les rangs avec son P-8 Poseidon (les 737 militarisés sont d'ailleurs aussi en force à Singapour avec trois exemplaires sur le statique), mais aussi les appareils utilisant la plateforme Global Express de Bombardier (Swordfish de Saab ou EL/I-3360 d'IAI) et peut-être aussi Dassault avec ses Falcon MSA.



Pour la partie transport et ravitaillement en vol, Singapour est sur le point de recevoir son premier A330 MRTT sur les six exemplaires commandés en 2014, des appareils qui viendront remplacer les quatre Stratotanker vieillissants que l'on aperçoit souvent à Changi.



Mais la RSAF devra aussi bientôt remplacer une dizaine de C-130B/H, les C-130J et A400M étant bien évidemment les deux solutions privilégiées. L'armée de l'air singapourienne est assurément prête à faire du shopping.