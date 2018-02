Vietnam Airlines détaille ses projets pour les trois ans à venir

Vietnam Airlines vient de conclure une année 2017 pleine de succès. La compagnie (avec ses filiales Vasco et Jetstar) a enregistré une croissance de 8,3% de son bénéfice avant impôts à 99 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros et dépasse ses propres prévisions. La modernisation de la flotte a de nouveau bien avancé, notamment sur le long-courrier où elle s'est enrichie d'un 787-9 et quatre A350-900 (dont elle exploite désormais onze et dix exemplaires respectivement), tandis qu'elle a retiré trois A330-200 du service. Des modifications qui ont contribué à l'effort d'amélioration des services et qui ...