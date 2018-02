Eurowings déménage ses opérations long-courrier de Cologne à Düsseldorf

Jusqu'à présent, la base de Düsseldorf n'abritait qu'un seul A330 mais trois appareils supplémentaires la rejoignent ce mois-ci (notamment le premier A340, originaire de la flotte de Lufthansa mais opéré par Brussels Airlines). Elle s'étoffera de nouveau au lancement de la saison hiver 2018-2019, avec le transfert des quatre A330 de Cologne. Alors, elle exploitera sept long-courriers à Düsseldorf, réalisant 140 vols par mois vers l'Amérique du Nord et les Caraïbes.



Ce mouvement est préparé depuis longtemps et Michael Gloor, le directeur des Ventes du groupe Lufthansa pour la France et le Benelux, nous en avait déjà parlé au mois de septembre en déclarant : « il y a une volonté de la part d'Eurowings de se repositionner sur Düsseldorf plutôt que sur Cologne. » (lire l'article



Effectivement, Oliver Wagner, le directeur général d'Eurowings, explique que la zone de chalandise de Düsseldorf est la plus importante d'Allemagne avec 18 millions d'habitants. « L'aéroport a par conséquent un fort potentiel pour développer avec Eurowings un réseau long-courrier attractif pour les clients. C'est la raison pour laquelle nous allons non seulement poursuivre le développement des liaisons domestiques et européennes au départ de notre base de Düsseldorf, mais augmenter aussi fortement notre flotte long-courrier. » La base est déjà la plus importante d'Eurowings pour les opérations moyen-courrier, ce qui joue également en la faveur du transfert des opérations intercontinentales puisque le réseau de vols feeder potentiel est très développé.



Cologne ne sera toutefois pas complètement délaissée. La base historique d'Eurowings verra ses activités moyen-courrier se développer également avec l'arrivée de trois nouveaux A320.

Eurowings vient de confirmer son changement de stratégie en Rhénanie du Nord. La compagnie a annoncé le 2 février qu'elle allait déménager toutes ses opérations long-courrier de Cologne vers Düsseldorf à partir de la saison hiver 2018-2019.Jusqu'à présent, la base de Düsseldorf n'abritait qu'un seul A330 mais trois appareils supplémentaires la rejoignent ce mois-ci (notamment le premier A340, originaire de la flotte de Lufthansa mais opéré par Brussels Airlines). Elle s'étoffera de nouveau au lancement de la saison hiver 2018-2019, avec le transfert des quatre A330 de Cologne. Alors, elle exploitera sept long-courriers à Düsseldorf, réalisant 140 vols par mois vers l'Amérique du Nord et les Caraïbes.Ce mouvement est préparé depuis longtemps et Michael Gloor, le directeur des Ventes du groupe Lufthansa pour la France et le Benelux, nous en avait déjà parlé au mois de septembre en déclarant : «» (lire l'article Eurowings choisit Düsseldorf comme nouvelle base long-courrier Effectivement, Oliver Wagner, le directeur général d'Eurowings, explique que la zone de chalandise de Düsseldorf est la plus importante d'Allemagne avec 18 millions d'habitants. «» La base est déjà la plus importante d'Eurowings pour les opérations moyen-courrier, ce qui joue également en la faveur du transfert des opérations intercontinentales puisque le réseau de vols feeder potentiel est très développé.Cologne ne sera toutefois pas complètement délaissée. La base historique d'Eurowings verra ses activités moyen-courrier se développer également avec l'arrivée de trois nouveaux A320.