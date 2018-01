French blue évolue en French bee

La volonté de French blue de desservir la Polynésie française lui a en effet donné un avant-goût du système judiciaire américain, à cause de l'escale nécessaire aux Etats-Unis. Une compagnie américaine - certainement JetBlue - aurait soulevé des objections en raison de la trop grande similarité entre les deux noms. Si le groupe Dubreuil estime le reproche infondé, il n'a pas souhaité « entrer dans de longs échanges juridiques avec la compagnie américaine » et a décidé de changer sa marque, avec l'accord des autorités françaises et américaines.



Ainsi, le calendrier annoncé en novembre pour le lancement des services vers San Francisco (l'escale choisie) et Papeete ne souffrira aucun délai. Les réservations devraient ouvrir le 6 février pour un premier vol commercial prévu le 11 mai. Les vols seront assurés en A350 à raison de deux rotations hebdomadaires, voire trois en haute saison.



French bee a par ailleurs mis à jour le bilan de sa liaison entre Paris et La Réunion, lancée en juin 2017, et indique avoir transporté plus de 131 000 passagers et remporté 15% de parts de marché.





© French bee French blue a révélé sa nouvelle marque. La compagnie française, filiale du groupe Dubreuil, a fait savoir le 30 janvier qu'elle s'appellerait désormais French bee. Désireuse de ne pas remettre en question tout le travail accompli durant plus d'un an pour faire connaître sa marque, elle conserve l'essentiel de son identité visuelle, le dégradé de bleu et le papillon, à l'exception des deux lettres modifiées dans son nom.La volonté de French blue de desservir la Polynésie française lui a en effet donné un avant-goût du système judiciaire américain, à cause de l'escale nécessaire aux Etats-Unis. Une compagnie américaine - certainement JetBlue - aurait soulevé des objections en raison de la trop grande similarité entre les deux noms. Si le groupe Dubreuil estime le reproche infondé, il n'a pas souhaité «» et a décidé de changer sa marque, avec l'accord des autorités françaises et américaines.Ainsi, le calendrier annoncé en novembre pour le lancement des services vers San Francisco (l'escale choisie) et Papeete ne souffrira aucun délai. Les réservations devraient ouvrir le 6 février pour un premier vol commercial prévu le 11 mai. Les vols seront assurés en A350 à raison de deux rotations hebdomadaires, voire trois en haute saison.French bee a par ailleurs mis à jour le bilan de sa liaison entre Paris et La Réunion, lancée en juin 2017, et indique avoir transporté plus de 131 000 passagers et remporté 15% de parts de marché.