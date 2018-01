La Compagnie transfère ses opérations à Orly

La faillite d'Air Berlin et la place qu'elle laisse à Orly font des heureux. La Compagnie a annoncé le 29 janvier qu'elle allait transférer toutes ses opérations de Roissy vers Orly dès l'été 2018 - et ressembler de plus en plus à L'Avion.



Elle estime que son modèle sera ainsi mieux adapté à la demande de sa clientèle, Orly étant plus accessible aussi bien en termes de proximité avec Paris qu'en termes de cheminement passager. La plateforme est par ailleurs en pleine transformation, avec la construction d'un bâtiment de jonction entre les aérogares Ouest et Sud qui améliorera l'atmosphère et la qualité de service de l'aéroport dès 2019.



Pour La Compagnie, ce transfert est également l'occasion d'attirer de nouveaux flux de passagers, de Self connectors vers ses services, notamment les voyageurs en provenance des provinces françaises. Enfin, le partenariat envisagé avec easyJet dans le cadre de Worldwide by easyJet ne peut qu'en bénéficier puisque la low-cost est également basée à Orly.



Cette annonce fait suite à celle de Norwegian qui a également décidé de lancer sa nouvelle ligne Paris - Newark depuis Orly au lieu de Roissy au début de l'année (premier vol le 28 février). OpenSkies, restée seule quelques temps sur le Orly - New York avant le retour d'Air France en juin 2016, voit ainsi la concurrence se multiplier avant de se transformer en LEVEL.