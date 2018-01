Air France-KLM étudie avec sérieux la concurrence des low-cost long courrier

Le groupe Air France-KLM "doit étudier avec le plus grand sérieux" la concurrence des compagnies low-cost long courrier et partagera sa réflexion avec le comité central d'entreprise (CCE) d'Air France, a indiqué la direction lundi. "A ce stade, les réflexions stratégiques se poursuivent et aucune décision n'a été prise", a précisé à l'AFP la direction interrogée à la suite d'une information publiée lundi par le journal en ligne La Tribune évoquant, avant le Comité central d'entreprise (CCE) qui se tient mercredi et jeudi, la volonté d'Air France d'"étudier le lancement d'une compagnie low-cost long-courrier". "Face à l'évolution rapide du modèle low-cost long courrier et notamment la future implantation de 5 nouvelles compagnies low-cost long courrier à Paris et Amsterdam dès l'été 2018, mais aussi face au déploiement des avions mono-couloir sur le long courrier et des solutions de self-connect, Air France-KLM doit étudier avec le plus grand sérieux cette nouvelle forme de concurrence afin de réagir", a indiqué la direction à l'AFP. "Dans une volonté de transparence, le Groupe partagera avec le comité central d'entreprise d'Air France son analyse sur la situation concurrentielle", a-t-elle ajouté. Evoquant l'implantation à Paris de la low-cost long courrier Norwegian, qui assure des vols vers les Etats-Unis depuis l'été 2016, et l'arrivée prévue à partir de cet été de Level, la compagnie low-cost long-courrier d'IAG, maison mère d'Iberia et British Airways, la direction a indiqué dans le document préparatoire au CCE, dont l'AFP a obtenu une copie devoir "observer de près les évolutions et prendre position". Le PDG du groupe Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, avait lancé à l'automne 2016 un plan stratégique -Trust Together- avec pour objectif la reconquête du trafic face à la concurrence des compagnies du Golfe et des low-cost qui se sont positionnées récemment sur les liaisons long courrier. Ce plan a abouti à la création de Joon, une compagnie fonctionnant à coûts réduits qui a débuté ses vols fin novembre sur le moyen-courrier et déploiera quelques destinations long-courrier à partir du printemps.