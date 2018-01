Air Algérie: situation financière

La compagnie aérienne nationale Air Algérie, dont les vols ont été récemment perturbés par des grèves, est dans une situation financière "difficile" mais "n'est pas en faillite", a indiqué lundi le ministre algérien des Transports Abdelghani Zaalane. Cité par l'agence de presse d'Etat APS, il a également appelé les salariés à "mettre de côté" les revendications sociales. Le 22 janvier, une grève des hôtesses et stewards qui réclament notamment le respect d'un "échéancier" d'augmentations de salaires, gelé par l'actuelle direction, avait cloué au sol l'essentiel des avions d'Air Algérie, vers les destinations intérieures et internationales. Hôtesses et stewards avaient repris le travail le lendemain, un tribunal ayant déclaré en référé la grève "illégale", mais ils ont à nouveau débrayé le 25 janvier perturbant fortement les vols intérieurs et internationaux d'Air Algérie. "La compagnie n'est pas en situation de faillite, comme on le laisse entendre, mais passe par une situation financière qualifiée de difficile", a déclaré, sans donner d'autre détail, le ministre des Travaux publics et des Transports. "Nous devons retrousser nos manches et mettre de côté les revendications, et travailler davantage pour un meilleur rendement", a-t-il ajouté, assurant que des discussions "sur les revendication sociales" s'engageraient "lorsque la situation financière de la compagnie s'améliorera". Le directeur commercial d'Air Algérie, Zoheir Houaoui, avait affirmé le 23 janvier que la compagnie ne pouvait pas augmenter les salaires "au détriment de l'équilibre financier de l'entreprise". "L'équilibre financier est assez fragile", avait-il souligné.