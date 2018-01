Airbus ajoute de la réalité virtuelle à son application iflyA380

Elle offre en effet davantage de contenus aux passagers et contient notamment un outil de réalité virtuelle permettant aux passagers de découvrir la cabine de l'A380 ou son cockpit, et de goûter à l'expérience en vol grâce à cette technologie.



L'application peut être téléchargée Alors que les équipes commerciales d'Airbus sont tout occupées à la promotion de l'A380 auprès de ses clients potentiels pour déclencher de nouveaux contrats qui assureraient la pérennité du programme, l'avionneur s'attache également à maintenir l'attirance du public pour l'appareil. Le 24 janvier, une nouvelle version de son application iOS a été lancée (baptisée iflyA380, comme le site Internet dédié), qui élargit les services de l'assistant de réservation.Elle offre en effet davantage de contenus aux passagers et contient notamment un outil de réalité virtuelle permettant aux passagers de découvrir la cabine de l'A380 ou son cockpit, et de goûter à l'expérience en vol grâce à cette technologie.Aujourd'hui, 222 exemplaires de l'A380 sont en service auprès de treize compagnies. Cette flotte dessert une soixantaine de destinations dans le monde.L'application peut être téléchargée sur l'App Store