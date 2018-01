Le Brésil confirme son option pour un C295 SAR

Le Brésil a confirmé son option pour un C295 en configuration SAR, suite à un contrat signé avec Airbus Defence & Space en 2014 pour trois appareils (option comprise). Le premier a été livré en août dernier, le deuxième devrait être remis aux forces aériennes brésiliennes en 2019, le troisième en 2020.



Le SC-105 Amazonas est spécialement configuré pour les missions de recherche et de sauvetage. Il intègre notamment des capteurs électro-optiques et infrarouges, des moyens de communication par satellite et un radar de détection pour les missions maritimes et terrestres. Doté de quatre hublots, il est mis en oeuvre par un équipage de neuf personnels, dont deux opérateurs système, un mécanicien et quatre « observateurs ».



Le C295 en version SAR a également été sélectionné par le Canada fin 2016, dans l'optique de remplacer les six CC-115 Buffalo (DHC-5) et CC-130 Hercules des forces aériennes.