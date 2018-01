Querelle de couloirs aériens: Taïwan refuse des vols chinois

Taïwan a refusé à des compagnies chinoises près de 200 vols au dessus du détroit de Formose qui sépare les deux rivaux, leur reprochant d'emprunter de nouveaux couloirs aériens controversés ouverts par la Chine. L'administration de l'aviation civile de la Chine a ouvert début janvier quatre nouveaux couloirs aériens pour désengorger son espace aérien et Taipei ne cesse depuis de demander leur fermeture, sans succès pour l'instant. Les autorités taïwanaises déclarent qu'elles n'ont pas été consultées, que les nouvelles routes sont "dangereuses" et qu'elles ont été mises en place pour des raisons politiques. China Eastern Airlines et Xiamen Air ont demandé l'autorisation de faire voler 176 avions supplémentaires entre Taïwan et la Chine pour le Nouvel an chinois, à la mi-février. Les deux compagnies avaient commencé à emprunter les nouveaux couloirs et l'Administration taïwanaise de l'aéronautique civile (AAC) a expliqué vendredi leur avoir opposé un refus pour cette raison. Les avions supplémentaires refusés n'auraient cependant pas pris les nouveaux couloirs. C'est la première fois que des mesures sont prises contre des compagnies chinoises en raison de la controverse. "Les demandes des deux compagnies ne sont pas acceptées pour l'instant", a déclaré à l'AFP un responsable de l'AAC. L'île vit sa propre destinée depuis 1949, quand les nationalistes du Kuomintang (KMT) avaient fui la Chine continentale après leur défaite face aux troupes communistes de Mao Tsé Toung. Mais Pékin la considère toujours comme partie intégrante de son territoire pouvant être reprise par la force le cas échéant. Depuis l'arrivée au pouvoir en 2016 de la présidente Tsai Ing-wen et de son Parti démocratique progressiste (PDP), traditionnellement hostile à Pékin, les relations entre Taïwan et la Chine se sont considérablement rafraîchies.