Priorité aux expérimentations pour le C-130J

Acquis notamment pour pallier aux difficultés de ravitaillement en vol de l'A400M et pour renforcer le segment du transport tactique, les C-130J-30 vont subir une vaste campagne d'expérimentations dans le cadre de la validation de leurs premières capacités opérationnelles.



Le vol inaugural du premier C-130J de l'armée de l'air depuis Orléans s'est tenu le 12 janvier dernier, une sorte de « répétition générale », en prévision de la cérémonie officielle de réception de l'avion le 15 janvier sur la base aérienne d'Orléans, à l'issue de laquelle la ministre des Armées Florence Parly a embarqué pour un vol d'Orléans à Villacoublay. Piloté par un commandant de bord affichant plus de 1 000 heures de vol sur C-130J, accumulées grâce à un échange de plusieurs années au sein de la Royal Air Force, l'avion s'est posé « dans les pires conditions qui soient », avec un fort vent de travers, nous a expliqué le lieutenant-colonel Stéphane, commandant l'escadron de transport 2/61 « Franche Comté ».



« Maintenant, tout commence », expose le lieutenant-colonel Stéphane. La campagne d'expérimentations s'annonce chargée, avec l'objectif de valider de premières capacités opérationnelles logistiques avant la livraison du deuxième avion, prévue en juin prochain. Au programme pour le premier avion de l'escadron, « au moins deux tours par jour minimum, avec des vols de deux ou trois heures chacun », détaille le commandant de l'escadron. Un véritable défi en termes de disponibilité, alors que le « Franche Comté » ne dispose pour l'instant que d'un seul et unique avion.



L'armée de l'air prévoit de pouvoir envoyer le C-130J pour des « missions hors métropole de courte durée » dans trois mois environ, avec de premières capacités sur terrains sommaires. Les premières capacités tactiques sont attendues pour la fin de l'année 2018. Elles comprennent le parachutage en ouverture retardée et ouverture automatique, le largage de petits colis, la possibilité d'effectuer des missions hors métropole en autonomie d'un mois et les capacités finales sur terrains sommaires.



Un programme ambitieux, qui se poursuivra en 2019 avec la livraison des deux avions à capacités de ravitaillement en vol, le premier au premier trimestre, le second avant la fin de l'année. Le ravitaillement en vol des Caracal, l'avitaillement au sol et la validation des radios et données cryptées sont espérées pour cette même année.Enfin, 2020 sera l'année de « mise en service opérationnel », avec le parachutage de matériel en basse altitude, le ravitaillement en vol des avions de combat (Mirage 2000 et Rafale) ainsi que l'intégration d'une suite complète d'autoprotection.