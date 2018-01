Avec plus de 9 millions de passagers, Toulouse-Blagnac 3ème aéroport régional

Avc plus de 9 millions de passagers, l'aéroport de Toulouse-Blagnac a connu en 2017 une hausse record de sa fréquentation (+14,6%), se classant à la troisième place des plateformes aéroportuaires régionales. Dans un communiqué, Toulouse-Blagnac annonce avoir accueilli 1,1 million de passagers de plus qu'en 2016, la fréquentation se situant à 9,2 millions de personnes. "C'est bien le trafic low cost européen qui a suscité une telle envolée des chiffres, pilotée par les compagnies aériennes easyJet, Ryanair et Volotea", souligne la direction de l'aéroport dans son communiqué. "Sur la plateforme, la part du low cost a encore progressé en 2017, passant de 32,2% à 41% du trafic total", ajoute-t-elle. "En 2000, l'international représentait 28% du trafic, en 2017, c'est désormais 50%", se félicite la direction dans son communiqué. Toulouse-Blagnac "occupe désormais la 3e place régionale" derrière Nice et Lyon dans le classement des aéroports régionaux, la 5e place nationale en tenant compte des deux aéroports parisiens. La fréquentation croissante de l'aéroport a imposé "d'adapter les infrastructures", selon la direction, qui rappelle que des travaux ont été engagés l'an dernier afin de doter "Toulouse d'un aéroport aux meilleurs standards internationaux". Ces travaux, tout au long de l'année 2018, portent notamment sur l'extension d'un hall de l'aérogare, une zone de contrôle de sécurité intégrant les dernières technologies, une jetée d'embarquement dédiée au trafic des compagnies low cost et régionales ou un hôtel 4 étoiles. L'Etat, après avoir vendu 49,99% du capital de la société de gestion de l'aéroport à un consortium privé chinois, en détient toujours 10,01%. L'option de vente de ces 10,01%, en faveur du consortium, arrive à échéance en avril. L'Etat aura alors un an pour se décider. Les actionnaires publics et minoritaires ont demandé à l'Etat de renoncer à la vente, souhaitant que la société de gestion garde "un actionnariat public de long terme majoritaire". Enfin, la présidente du conseil de surveillance de l'aéroport, Anne-Marie Idrac, ancienne secrétaire d'Etat aux Transports, ne briguera pas un nouveau mandat. Son remplacement devrait avoir lieu fin mai.