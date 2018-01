Des Q400 pour la lutte anti-incendies

La Sécurité civile va enfin être dotée de nouveaux avions bombardiers d'eau. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a annoncé le 15 janvier la signature d'un contrat de 400 millions d'euros avec Conair pour la livraison de six Dash 8 Q400 MR. La décision de renouveler le parc de la Sécurité civile avait été annoncée le 25 juillet 2017. Le premier avion sera livré à l'été 2019.



En parallèle, Bombardier a indiqué avoir signé un contrat pour la vente de six Q400 à Conair, un accord évalué à environ 206 millions de dollars. Les avions seront convertis pour intégrer le système de largage de retardant, ainsi que les équipements nécessaires au transport de personnes et de fret, incluant les missions d'évacuations médicales.



La flotte de la Sécurité civile comprend actuellement 26 avions : deux Dash 8 Q400 MR, 12 Canadair Cl415, 9 Tracker S2FT et deux Beech King Air 200, tous basés à Nîmes-Garons depuis mars 2017. Le bilan de l'activité de l'année 2017 affiche 8 000 heures de vol et 10 000 largages, pour 19 000 hectares détruits.