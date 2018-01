Nouvelle incursion russe au large des côtes européennes

La permanence opérationnelle a de nouveau décollé ce 15 janvier en fin de matinée suite à la détection de deux Tu-160 Blackjack de l'armée de l'air russe. Deux Rafale basés à Saint-Dizier ont décollé respectivement à 11h et 11h20, un C-135 a quant à lui été détourné de sa mission d'entraînement pour aller se positionner au nord de l'espace aérien français. L'armée de l'air indique cependant qu'il n'y a pas eu d'interception, les bombardiers ayant fait demi-tour au niveau du 54ème parallèle. La mission a été clôturée aux environs de 12h30.



Les Blackjack ont été suivis et interceptés par les forces aériennes norvégiennes, danoises, allemandes, belges et britanniques. Le Centre national des opérations aériennes (CNOA) a été averti par le biais du système de défense aérienne et antimissile de l'OTAN (NATINAMDS - NATO Integrated Air and Missile Defence System), que la France a pleinement intégré en juin 2015.



La France dispose d'une capacité de surveillance 24h/24 et 7j/7 de son espace aérien, mise en oeuvre par 900 personnels. La posture permanente de sûreté aérienne peut déployer des avions de chasse, des hélicoptères, des ravitailleurs, des AWACS et des moyens de défense sol-air, en cas de suspicion ou de menace avérée.



La dernière interception d'avions russe remonte au mois de février 2017, la précédente de septembre 2016.