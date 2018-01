Le trafic des aéroports parisiens en hausse de 4,5% en 2017

Les aéroports parisiens Orly et Paris-Charles de Gaulle ont accueilli en 2017 un total de 101,5 millions de passagers, soit une hausse de 4,5% par rapport à l'année précédente, a annoncé vendredi leur gestionnaire, le Groupe ADP. L'aéroport du nord de la capitale, Paris-Charles de Gaulle, a accueilli 69,5 millions de passagers, une fréquentation en hausse de 5,4%, celui d'Orly, au sud de Paris, en a reçu 32 millions (+2,6%), selon un communiqué du groupe. Après une année 2016 où la destination France avait été affectée par les effets des attentats, le trafic international (hors Europe) s'est inscrit en progression de 6,2%. La région Moyen-Orient figure en tête de la croissance, avec une augmentation de 8,9% du trafic. Elle est suivie par l'Afrique (+7,8%), l'Amérique du Nord (+6,9%), les DOM-COM (départements et collectivités d'Outre-mer, +4,8%), l'Asie-Pacifique (+4,1%), l'Amérique Latine n'enregistrant qu'une faible amélioration de 0,7%. Le trafic Europe (hors France) s'établit en progression de 4,2% et le trafic France de 1%. En 2016, Paris-Charles de Gaulle était arrivé au deuxième rang des plateformes européennes les plus fréquentées avec 65,9 millions de passagers derrière Londres-Heathrow (75,7 millions) et devant Amsterdam-Schiphol (63,6 millions), Francfort (60,7) millions et Istanbul-Atatürk (60 millions), cible d'un triple attentat en juin 2016 (47 morts), selon des chiffres d'Airports Council International (ACI) Europe qui regroupe plus de 500 aéroports de 45 pays. En 2017, le trafic du groupe turc TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1% du capital, est en croissance de 9,8 % en 2017, à 115 millions de passagers. A Istanbul-Atatürk, qui fait partie de TAV Airports, il a progressé de 5,5% (63,7 millions). Celui de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45% du capital, a enregistré une hausse de 11,6% à 21,4 millions de passagers en 2017. Au dernier mois de l'année, le trafic des deux aéroports parisiens a progressé de seulement 2,4% par rapport au mois de décembre 2016 et a enregistré un recul de 1,5% à Orly. Le trafic international progresse de 4,8% en décembre mais il est en retrait de 2% sur l'Amérique latine. Alors que le trafic Europe (hors France) est en progression de 2,5%, le trafic France est en décroissance de 3,4%, selon Groupe ADP.