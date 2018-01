Recrutements en vue pour les forces spéciales Air

Pour recruter, il faut communiquer. C'est en substance le message qu'a délivré le général Louis Fontant, officier général des forces spéciales Air. « N'importe quel civil sain de corps et d'esprit peut frapper à la porte des forces spéciales », a-t-il déclaré à l'occasion d'un échange avec la presse. Dotées de 650 aviateurs, les forces spéciales Air ont pour objectif de procéder à une quarantaine de recrutements dans les mois à venir, afin de renforcer les effectifs, principalement pour le compte du Commando parachutiste de l'air n°10 (CPA 10).



« Les forces spéciales montent en puissance. Au départ, il s'agissait de privilégier la qualité à la quantité et les effectifs correspondaient au besoin opérationnel. Aujourd'hui, en revanche, nous avons besoin de recruter et nous devons donc communiquer », a confié le général Fontant, mettant en exergue le fait que, fut un temps, « personne en dehors de l'armée de l'air ne connaissait l'existence du CPA 10 ».



Le « vivier » des CPA 20 et 30 n'étant plus suffisant pour assurer la montée en puissance du CPA 10, c'est donc vers le monde civil que se tourne l'armée de l'air. Si les profils peuvent être « extrêmement différents », « la motivation reste le premier critère », sans volonté d'opérer une sélection « à priori » des potentielles recrues. Les spécialisations s'obtiennent en fonction des aptitudes (tir de précision, transmission, langues...), après la formation basique de commando. « Il faut être autonome, tout en sachant travailler en équipe », détaille le général, mais aussi savoir s'adapter aux conditions de vie en opérations extérieures, évidemment « plus rustiques et moins confortables » qu'un emploi de bureau...