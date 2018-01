L'aéroport de Marseille-Provence a franchi le cap des 9 millions de passagers

L'aéroport Marseille-Provence a franchi le cap des 9 millions de passagers fin 2017 et vise les 13 millions en 2030, a indiqué jeudi le président du conseil de surveillance Jean-Paul Ourliac. Le trafic passager a augmenté de 6,2%, notamment à l'international avec 5.361.235 personnes transportées (60% du trafic de l'aéroport), en particulier grâce aux compagnies low-cost, l'Europe étant placée en tête, a précisé M. Ourliac lors d'une conférence de presse. Concernant les longs courriers, les vols vers Montréal, au Canada, ont augmenté de 80%. Le trafic domestique a progressé de 2,4%(3.560.634 passagers). Le chiffre d'affaire a progressé de 5%, atteignant 140 millions d'euros. Pour 2018, l'aéroport Marseille-Provence, situé à Marignane (Bouches-du-Rhône) poursuit ses investissements à hauteur de 42 millions d'euros, inscrits dans le cadre d'un plan stratégique "Cap 2025" de 500 millions d'euros sur 10 ans, a indiqué Philippe Bernand, président du directoire. Un peu plus de la moitié est destiné à rénover le parvis, la voirie et la gare routière de l'aéroport, à créer une nouvelle centrale d'énergie et améliorer l'accueil des passagers. De nouveaux services vont être offerts aux passagers, comme accélération du temps de passage de la douane, avec un contrôle automatique de l'identité grâce à un système de biométrie faciale, et, en partenariat avec la Poste, la possibilité de récupérer les objets confisqués lors de l'embarquement. 2018 verra l'ouverture de 21 lignes sur les courts et moyens courriers domestiques, notamment vers Biarritz et Caen, et internationaux, par exemple vers Baléares et la Grèce. Sur les longs courriers, Marseille-Provence table sur une augmentation de 24%, avec des vols vers les Antilles, le Sénégal et la Réunion. L'aéroport a également battu son record pour le fret, se plaçant "à la première place des aéroports français et de Méditerranée occidentale pour le fret express", ont précisé les responsables de Marseille-Provence. Le fret traditionnel a lui aussi augmenté de 9,4%. L'Algérie est l'une des destinations phares avec l'importation de dattes et de langoustes d'Annaba et l'exportation de matériaux d'exploitation pétrolière, ont-il ajouté. Dans le cadre du "Cap 2025", l'aéroport Marseille-Provence a récemment annoncé avoir confié à l'architecte britannique Norman Foster la construction d'un nouveau bâtiment qui côtoiera le premier terminal construit en 1961 par l'architecte français Fernand Pouillon. La première pierre sera posée en 2020 pour une inauguration prévue trois ans plus tard.