L'Inde autorise des investissements étrangers juqu'à 49% dans Air India

Les compagnies aériennes étrangères pourraient dorénavant acquérir qu'à 49% d'Air India, selon une nouvelle loi approuvée mercredi par le gouvernement afin de sauver cette compagnie qui croûle sous les dettes. Air India, qui détenait auparavant le monopole en Inde, a peu à peu perdu des parts de marché au profit des compagnies privées à bas coût, dans un des marchés qui connaît la plus forte croissance du trafic aérien. Le gouvernement avait déjà annoncé en juin qu'il était favorable à la vente de parts dans la compagnie publique, connue pour ses retards, ses annulations et son service médiocre. Mercredi, le gouvernement a entériné le projet de permettre à des compagnies étrangères d'acquérir 49% dans Air India, après approbation des autorités. Cette décision s'inscrit dans le cadre de mesures visant à assouplir les restrictions concernant les investissements étrangers. Le Premier ministre Narendra Modi a oeuvré, depuis son arrivée au pouvoir en 2014, à inciter les sociétés étrangères à investir en Inde. Le gouvernement a également autorisé des investissements étrangers jusqu'à 100% dans des commerces de détails. Auparavant, il exigeait de donner son accord avant tout investissement. Air India a accumulé les pertes au cours des dix dernières années, et souffre d'une dette de 7,67 milliards de dollars, selon les chiffres officiels. Il a obtenu du gouvernement une aide de 5,8 milliards de dollars mais aurait besoin de plus de capitaux pour suvivre. Le marché du transport aérien de passagers en Inde est l'un de ceux qui connaissent la plus rapide croissance dans le monde, avec une croissance annuelle d'environ 20%.