Quatre Dreamliner de plus pour Royal Air Maroc

La Royal Air Maroc semble satisfaite du Dreamliner. Le 27 décembre, Boeing a dévoilé la vente de quatre 787 supplémentaires à la compagnie marocaine.



La valeur du contrat est estimée à 1,1 milliard de dollars selon les prix catalogue. Ces commandes ne sont pas nouvelles pour autant : elles ont été passées en décembre 2016 et décembre 2017 - pour deux appareils à la fois - mais sans que le nom de l'acquéreur soit révélé. Elles étaient donc déjà inscrites dans le carnet des ventes de Boeing.



Ces quatre appareils sont des 787-9. C'est la première fois que Royal Air Maroc choisit ce modèle de Dreamliner. Ils viendront s'ajouter aux cinq 787-8 déjà intégrés dans sa flotte. Ils doivent lui permettre de développer son trafic international au départ de Casablanca, à destination de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Europe.



La configuration des 787-9 n'a pas été dévoilée. Boeing rappelle juste que l'appareil peut transporter jusqu'à 290 passagers avec une configuration en deux classes et parcourir 14 140 km.



Les Dreamliner de Royal Air Maroc sont motorisés par des GEnx de General Electric.