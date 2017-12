Volotea lance un nouveau système de divertissement en vol

Ce nouveau système consiste à se connecter sur son propre appareil (Smartphone, tablette, ordinateur...) via un point relais (WI-FI) de l'avion sur un serveur qui propose des films, jeux, actualités, des playlists musicales, séries et du contenu pour enfants disponibles en quatre langues (anglais, français, espagnol et italien), sans connexion à internet. Les passagers peuvent accéder en vol à des offres d'hébergement à destination, ainsi que des journaux numériques et cela pendant toute la durée du vol.



Ce nouveau système permet de proposer aux passagers un nouveau service, donc d'améliorer l'offre de la compagnie à un coût réduit puisqu'il n'y a que les serveurs à installer. De plus, l'absence de connexion extérieure et le fait qu'il y ait plusieurs points WI-FI dans l'avion garantissent un très haut débit (meilleur qu'au sol). Un système qui a éveillé l'intérêt d'Iberia Express et de XL Airways.



Cependant, si un passager n'a pas d'appareil mobile, il ne peut pas accéder à ce système. Les appareils électroniques ont également besoin d'être rechargés et l'A319 n'est pas muni de prises. Une note sur la carte d'embarquement rappelle donc aux passagers de bien recharger leurs tablettes, Smartphones ou PC.





