KLM E&M commence le retrofit des A330 de KLM avec la nouvelle World Business

Le premier A330-300 rétrofitté avec la nouvelle classe affaires de KLM est ressorti des hangars de KLM E&M. Immatriculé PH-AKA, il a été remis en service avec son nouvel aménagement durant le week-end du 16 décembre, sur La Havane.



KLM indique que 20% de la flotte reste désormais à réaménager, ce qui correspond à quatre autres A330-300 et huit A330-200. Les appareils seront tous équipés des nouvelles cabines affaires d'ici juillet 2018 et octobre 2018 respectivement. Le programme de retrofit des A330 avait été annoncé en août 2016 et fait suite à ceux sur 747 et 777.

...