L'Eurodrone entre en phase de conception détaillée

Le programme MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System) européen a franchi avec succès l'étape de la Revue de Conception Préliminaire (PDR).



Menée par la division allemande d'Airbus Defence and Space (maître d'oeuvre), cette étape majeure du programme a été franchie avec l'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) et les représentants des quatre pays clients (France, Allemagne, Italie et Espagne) en présence des trois principaux sous-traitants, à savoir Airbus Defence and Space S.A.U en Espagne, Dassault Aviation en France et Leonardo en Italie.



Cette étape, qui ouvre désormais la voie à la phase de conception détaillée, est le résultat de différentes évaluations techniques, dont des tests en soufflerie pour confirmer la configuration aérodynamique de l'appareil, une démonstration de sa capacité opérationnelle, et la validation d'un jumeau numérique entièrement représentatif.



Airbus et l'OCCAR avaient signé le contrat portant sur le développement et la production de 20 systèmes de l'Eurodrone (soit 60 drones) en février 2022, lançant de fait le programme du futur drone male européen qui était en gestation depuis 2015. Ce drone, qui disposera d'une masse maximale au décollage de l'ordre de 11 tonnes, sera motorisé par le Catalyst d'Avio Aero, la filiale italienne de GE Aviation. Il pourra évoluer jusqu'à l'altitude de 45000 pieds et affichera une autonomie supérieure à 30 heures.



Le premier drone MALE RPAS européen doit effectuer son vol inaugural en 2027. Les premières livraisons sont quant à elles attendues l'année suivante.



(Image © Airbus DS)