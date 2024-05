L'ecoDemonstrator de Boeing teste des technologies pour les intérieurs d'avions

Boeing va débuter dans les prochains jours une campagne d'essais pour tester des technologies orientées vers l'efficacité opérationnelle et la durabilité des intérieurs de cabine. L'avionneur souligne qu'il s'agit de l'un des éléments les plus délicats du recyclage d'un appareil.



Les essais porteront notamment sur l'utilisation de matériaux plus durables, plus légers et recyclables, pour les revêtements au sol. Boeing poursuivra également ses tests sur les panneaux en fibre de carbone recyclée. Dans ces deux cas, les composites seront composés à 25 % de résine biosourcée.



L'avionneur va également travailler sur la réduction du bruit en cabine, par exemple avec l'utilisation de panneaux acoustiques recouverts de tissu pour la cloison et la cuisine.



Enfin, il étudiera de nouveaux concepts, par exemple l'intérêt de l'utilisation de capteurs sur les sièges pour détecter si quelqu'un est assis pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage, ainsi que des toilettes à économie d'eau sans contact ou des technologies en cuisine pour améliorer l'efficacité du personnel navigant et réduire le gaspillage.



« Cette année, les essais de différents intérieurs de cabine visent à remédier à l'absence de possibilité de réutilisation ou de recyclage de certaines parties de nos avions, tout en réduisant la consommation de carburant et la charge de travail de l'équipage », résume Brian Moran, le directeur en charge de la durabilité chez Boeing.

Les tests seront menés sur un 777-200ER, qui continuera également d'étudier d'autres technologies de décarbonation, sur d'autres équipements de l'appareil.



(Photo © Boeing)