ATR a annoncé la nomination d'Andrea Coccetti au poste de directeur financier. Il a pris ses fonctions le 1er mai.



Il remplace Antonio Di Gennaro, qui va occuper de nouvelles fonctions au sein du groupe Leonardo.



Titulaire d'un Master en sciences économiques de l'Université de Parme et formé au leadership exécutif à l'Imperial College London, Andrea Coccetti a débuté sa carrière chez Fantuzzi Reggiane. Il a occupé plusieurs postes à responsabilités dans la finance chez Leonardo. Depuis 2015, il était directeur financier de la division Cyber & Security Solutions du groupe italien.



A son nouveau poste, il devra élaborer les stratégies financières d'ATR et soutenir ses projets d'innovation continue et de développement.



(Photo © ATR)