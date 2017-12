Grâce à Plug and Play, Star Alliance souhaite pouvoir « identifier les start-ups pertinentes et les accompagner tout au long de leurs processus de collecte d'idées et de développement, au fur et à mesure que de nouveaux produits et technologies pour l'écosystème du voyage seront créés. » Elles espèrent ainsi favoriser l'émergence de technologies de rupture, qui permettront le développement de nouveaux outils et services pour ses passagers.

Pour renforcer ses capacités d'innovation, Star Alliance a décidé de faire appel au savoir-faire de la Silicon Valley. La première alliance mondiale de compagnies aériennes a conclu, le 14 décembre, un partenariat avec l'incubateur de start-ups américain Plug and Play. Cet accord s'inscrit dans sa stratégie annoncée de transformation numérique, annoncée à l'occasion de ses vingt ans. Grâce à Plug and Play, Star Alliance souhaite pouvoir «» Elles espèrent ainsi favoriser l'émergence de technologies de rupture, qui permettront le développement de nouveaux outils et services pour ses passagers.