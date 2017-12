Star Alliance change d'ère pour ses 20 ans

Alors qu'elle vient de fêter ses vingt ans, Star Alliance évolue. Après une phase de croissance importante qui a fait d'elle la plus grande alliance de compagnies aériennes du monde, elle a décidé de gagner en maturité en renforçant ses services. Elle entend ainsi changer de stratégie pour renforcer ses services aux passagers avec l'apport de l'ère numérique. Janice Antonson, vice-présidente Commercial et communication, ainsi que Markus Ruediger, directeur Communications institutionnelles, étaient à Paris ce 8 décembre pour exposer cette nouvelle posture.



« Pendant vingt ans, nous avons construit le réseau, la marque et amélioré les avantages pour les passagers, explique Markus Ruediger. Aujourd'hui, nous voulons passer d'une ère du réseau à une ère du numérique. » Star Alliance va ainsi pousser ses compagnies membres à accroître l'intégration des nouveaux outils numériques pour renforcer le partage d'informations et offrir davantage de services communs. De même, elle souhaite développer une expérience « sans papier » et entièrement gérable depuis les appareils électroniques personnels (téléphones portables, tablettes, etc.).



Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, Star Alliance a établi de nouveaux standards qui devront être appliqués par l'ensemble de ses membres dans les prochaines années. Les compagnies auront ainsi l'obligation de mettre en place des moyens d'enregistrement en amont de l'aéroport, électroniques (site Internet, applications) et/ou physiques (bornes automatiques). Ils seront couplés avec des possibilités de dépose rapide des bagages et d'impression des étiquettes (à la maison et/ou à l'aéroport). Enfin, l'alliance veut que les systèmes d'enregistrement soient à même de vérifier que le passager dispose bien de tous les documents de voyage nécessaires (passeport, visa, etc.) pour l'ensemble de son voyage et de ses correspondances, même en cas de changement de compagnie.



Comme pour beaucoup de services aujourd'hui, cette expérience numérique passager va donc passer par des applications connectées. Star Alliance ne souhaite pas développer son propre produit qui viendrait s'ajouter à ceux de ses compagnies membres. En revanche, elle souhaite que les applications de chaque compagnie puissent fournir un certain nombre de services et d'informations sur leurs propres vols comme sur ceux en correspondance. Ce « grand projet » porte ainsi sur les modalités de vol (Internet à bord, repas, etc.), le suivi des bagages ou encore la réservation anticipée de siège.



Des plateformes électroniques communes pour améliorer le service



Pour y arriver, les membres pourront s'appuyer sur les améliorations apportées depuis plusieurs années au réseau informatique de Star Alliance, avec la création de plateformes communes à toutes les compagnies. En 2013, le « Through check-in » sécurise les enregistrements entre les différents systèmes de réservations, avec plus de 700 000 transactions effectuées tous les jours. Depuis 2014, la « Premium customer database » automatise la reconnaissance des clients des programmes de fidélité des autres compagnies et la transmission des informations. Ce dispositif est complété depuis 2015 par le « Mileage Accrual » pour fiabiliser l'attribution des miles sur les programmes de fidélité partenaires. Le nombre d'erreurs a diminué de 74 % et le nombre de réclamations de 30 %.



En 2016, Star Alliance a lancé un investissement de plusieurs millions de dollars pour construire une plateforme commune pour la prise en compte et le suivi des bagages. Les nombreux systèmes actuellement connectés compliquent en effet ces actions lorsque le passager change de compagnie, notamment en cas de retard ou de perte de bagages. Pour Markus Ruediger, il n'y a aucun doute : « Cela va payer. Cela va nous offrir la possibilité de réduire les coûts liés aux bagages perdus ou retardés. »



Ce meilleur échange d'information permet aussi à Star Alliance de renforcer ces services, tels que le « Connection Service ». Il permet une meilleure prise en compte du passager en cas de retard sur un vol en correspondance. Sur certains hubs, cette offre ira jusqu'à la remise, lors de la descente de l'avion, d'une carte de passage prioritaire aux contrôles pour faciliter la connexion. De même, toutes les compagnies disposent désormais d'un outil en ligne pour les réclamations de miles.