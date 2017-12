Compagnie aérienne française cherche nouveau nom

La desserte à venir de la Polynésie française pose quelques problèmes à French blue. En effet, le vol de la low-cost française devra, comme ses concurrentes sur le Paris - Papeete, réaliser une escale aux Etats-Unis. Or elle a identifié un potentiel conflit avec un opérateur américain « ayant un nom proche » - on pense à la low-cost JetBlue. Voulant éviter un conflit juridique qui pourrait prendre du temps à se régler et remettre en question le calendrier de lancement, la filiale d'Air Caraïbes a pris les devants et décidé de changer de nom.



Le dossier soumis auprès du département américain des transports (DoT) a été déposé sous un nom provisoire, celui de « French ». Mais French blue n'a pas vocation à s'appeler French à terme, même si le nouveau nom devrait conserver sa touche française. En revanche, dans un souci de cohérence, le changement de nom ne devrait pas concerner uniquement la desserte Paris - Papeete et s'appliquera à l'ensemble de la compagnie.



D'après les documents obtenus par Outremer Aviation, le certificat de transporteur aérien a déjà été modifié en ne retenant que le nom « French ». Les codes IATA et OACI actuels sont en revanche conservés.



La compagnie a désormais six mois, jusqu'au mois de mai, date de lancement des vols vers Papeete, pour se mettre en conformité.