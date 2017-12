Le Rafale, meilleur choix pour l'économie belge, plaide Florence Parly

La ministre française des Armées Florence Parly estime à quatre milliards d'euros les retombées économiques pour les entreprises belges si la Belgique faisait le choix du Rafale français pour remplacer sa flotte d'avions de combat, dans une tribune mardi au quotidien belge Le Soir. "Depuis plus de 50 ans, les entreprises de l'équipe Rafale sont fortement implantées en Belgique avec des usines, des centres de recherche et un réseau de 800 entreprises partenaires", écrit la ministre. "Le partenariat que propose la France, ce sont aussi plus de 150 sociétés belges qui ont déjà été approchées et une centaine de projets industriels ou technologiques pour un montant de 4 milliards d'euros", poursuit-elle. Cela débouchera sur "des emplois en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles", insiste Mme Parly. L'avion de combat du groupe français Dassault est en compétition avec le F-35 de l'Américain Lockheed Martin, souvent présenté comme favori, et le Typhoon du consortium européen Eurofighter pour le remplacement des F-16 américains actuellement utilisés par l'armée de l'Air belge. Il s'agit d'acheter un total de 34 nouveaux avions de combat pour remplacer les F-16 à compter de 2023, un marché estimé à 3,6 milliards d'euros. Le gouvernement belge devrait arrêter son choix courant 2018. En réponse à l'appel d'offres belge lancé d'Etat à Etat, la France s'est distinguée des deux concurrents en septembre. Elle a proposé à la Belgique un partenariat comprenant, outre la fourniture des avions de combat, "une coopération approfondie" dans les domaines militaire et industriel. Dans sa tribune au Soir, Mme Parly assure que ce partenariat "est non seulement profitable mais, en plus, parfaitement sûr juridiquement" Le gouvernement belge, souligne-t-elle, a transmis aux candidats un texte expliquant "que sa responsabilité juridique était exclue et qu'interroger les Etats ne signifiait en aucun cas s'engager à conclure un accord avec eux". "Il n'y a donc ni obstacle, ni risque juridique pour la Belgique à engager cette discussion pour un partenariat avec la France", ajoute la ministre. Le 4 octobre, le ministre belge de la Défense Steven Vandeput (N-VA, nationalistes flamands) avait reproché à la France d'avoir formulé son offre en dehors du cadre de l'appel d'offres. Selon lui, la Belgique s'exposerait à "des poursuites judiciaires" de la part des concurrents si elle la prenait en compte. Le plaidoyer de Mme Parly pour le Rafale intervient le jour d'une visite du secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson au Premier ministre belge Charles Michel à Bruxelles pour évoquer "les relations bilatérales" USA-Belgique, selon les services de M. Michel. mad/mla/nas