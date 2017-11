Compagnies aériennes régulières

Les compagnies aériennes japonaise Japan Airlines (JAL) et russe Aeroflot ont annoncé avoir signé un accord de coopération stratégique, destiné à fournir à terme plus d'options de vols entre le Japon et la Russie. Ce partenariat doit démarrer après mars 2019 par des partages de codes, aussi bien sur les lignes intérieures d'Aeroflot que sur les lignes intérieures et internationales de JAL, ont annoncé les deux compagnies dans un communiqué commun publié lundi soir. D'autres coopérations devraient suivre entre les deux compagnies, notamment concernant leurs programmes de fidélité et une "relocalisation" de leurs aéroports dans les deux pays. Une future coentreprise est aussi envisagée, est-il précisé dans le communiqué. Depuis un allègement du régime des visas entre la Russie et le Japon depuis janvier dernier, la demande de transport aérien entre les deux pays "augmente constamment", ont expliqué les deux compagnies. JAL et Aeroflot sont membres d'alliances aériennes différentes: la compagnie japonaise fait partie de l'alliance Oneworld, tandis que la compagnie russe est membre de l'alliance SkyTeam, comme le groupe Air France-KLM.