Série de contrats de formation pour le C-130J de Lockheed Martin

Avec plus de 330 appareils commandés par seize opérateurs, le C-130J génère d'importants besoins en soutien. C'est notamment le cas pour la formation, avec le programme C-130J Super Hercules Maintenance and Aircrew Training System (JMATS). Les forces américaines, principaux clients de l'appareil, ont ainsi passé pas moins de six contrats en ce sens à Lockheed Martin, le 27 novembre. Les montants cumulés de ces accords atteignent un total de 198,4 M$.



Dans le détail, l'Air Force Special Operations Command (AFSOC) a commandé cinq simulateurs complets dédiés à l'entraînement sur le système d'armes. Ils seront déclinés en deux versions : MC-130J (missions spéciales) et AC-130J (« gunship »). Ils seront livrés sur des bases de l'US Air Force aux Etats-Unis, au Japon et en Allemagne entre mi-2020 et 2021. Un système équivalent sera livré à l'Air National Guard début 2020, sur la base de Quonset Point (Rhode Island). Il pourra être configuré en version classique C-130J et MC-130J. Le contrat comprend deux ans de soutien pour la formation et la maintenance.



De son côté, le Naval Air Systems Command (NAVAIR) a commandé quatre systèmes pour la formation d'observateurs, pour le compte de l'US Marine Corps. Ils doivent servir à l'entraînement des chefs d'équipage et des chefs de soute sur KC-130J (ravitaillement en vol), afin de les préparer « aux situations d'urgence en vol et pendant les ravitaillements, ainsi qu'à la détection et à la prévention de menaces ». Les systèmes seront basés à Cherry Point (Caroline du Nord), Miramar (Florida), Fort Worth (Texas) et à Iwakuni au Japon.



Les deux contrats suivants ont été passés par l'Air Mobility Command (AMC) pour traiter le vieillissement de ses systèmes actuels. Deux simulateurs de fuselage, à Little Rock (Arkansas) et deux les systèmes visuels de deux simulateurs de vol, à Ramstein (Allemagne), seront ainsi traités au titre du programme Obsolescence Phase-3. De même, treize équipements de formation divers (équipages et maintenance), répartis entre l'Europe et les Etats-Unis seront traités au titre du programme Obsolescence Phase-4.



Enfin, l'US Air Force a passé un contrat de soutien technique d'un an avec Lockheed Martin pour travailler sur une architecture commune aux différents simulateurs du JMATS. Ce travail doit permettre de « définir une approche commune à tous les équipements de formation pour les futures acquisitions ».

Par ailleurs, Lockheed Martin rappelle qu'il ouvrira son Hercules Training Center (HTC) au deuxième trimestre 2018.