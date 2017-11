Washington pourrait envoyer des F-22 en Corée du Sud

Les Etats-Unis vont envoyer des avions de chasse furtifs F-22 Raptor en Corée du Sud pour participer à des manoeuvres conjointes avec l'armée sud-coréenne, rapportent vendredi des médias du Sud, dans une nouvelle démonstration de force contre Pyongyang. Six de ces appareils basés dans l'archipel japonais d'Okinawa seront déployés au Sud pour un exercice militaire de cinq jours appelés "Vigilant Ace" et qui débutera le 4 décembre, selon les médias locaux. Un porte-parole de l'armée de l'air sud-coréenne s'est refusé à préciser le nombre de F-22 Raptor qui participeront à cet exercice. Un porte-parole de l'armée de l'air américaine n'a pas voulu commenter cette information. Des médias sud-coréens affirment que les avions américains participeraient à des exercices de frappes de précision avec les chasseurs sud-coréens. Le président américain Donald Trump a annoncé lundi que les Etats-Unis avaient décidé d'inscrire à nouveau la Corée du Nord sur leur liste noire des "Etats soutenant le terrorisme" pour accroître la pression contre son programme nucléaire et balistique. Les Etats-Unis avaient déployé début octobre deux bombardiers lourds supersoniques B-1B Lancer, basés sur l'île de Guam, au-dessus de la péninsule coréenne pour une démonstration de force face à Pyongyang, lors d'un premier exercice nocturne associant les aviations du Japon et de la Corée du Sud. Il y a quelques semaines, d'autres manoeuvres ont pour la première fois depuis dix ans mobilisé trois porte-avions américains, en plus de sept navires sud-coréens, dont trois destroyers. La Corée du Nord a tiré en juillet deux missiles balistiques intercontinentaux a priori capables d'atteindre le territoire américain. Elle a par ailleurs réalisé en septembre un sixième essai nucléaire.