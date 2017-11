Le premier ATR 72-600 d'IndiGo a été livré

IndiGo est sur le point de commencer son aventure avec l'ATR 72-600. La compagnie low cost indienne a pris livraison, le 17 novembre à Toulouse, du premier des cinquante exemplaires qu'elle a commandés. Elle va ainsi pouvoir se lancer sur le marché du transport aérien régional, sur lequel elle nourrit d'importantes ambitions. L'exploitation des biturbopropulseurs du constructeur franco-italien débutera à la fin de l'année.



Il aura donc fallu moins de six mois entre la signature d'une lettre d'intention début mai, et cette première livraison. Cette célérité est à l'image du développement d'IndiGo, devenue une des principales compagnies indiennes en dix ans. Surtout, elle ne voulait pas rater le coche du Plan de connectivité régionale lancé par le gouvernement indien.



L'Inde a en effet prévu d'investir 12 Md$ d'ici 2035 pour dynamiser son transport aérien. Il se concentrera notamment sur le développement du transport régional, afin de permettre au « citoyen ordinaire » de voyager avec des coûts abordables. Des subventions seront mises en place sur certaines routes initialement déficitaires pour maintenir leur exploitation et contenir la hausse des tarifs. La capillarité du réseau doit aussi être accrue - avec le développement et la rénovation de près de 400 aéroports, dont 100 entièrement nouveaux - afin d'améliorer la connectivité.



Les acteurs du secteur espèrent ainsi que le transport aérien devienne enfin un transport de masse en Inde. Par le passé, les compagnies indiennes ont parié à plusieurs reprises sur l'émergence des classes moyennes pour y arriver, mais elles s'y sont cassé les dents avec des faillites à la clef. Malgré des gains de temps considérables, l'avion n'a encore jamais réussi à être compétitif face au train pour l'immense majorité de la population. Reste à savoir si le Plan de connectivité régionale sera suffisant pour changer de paradigme.



Aditya Ghosh, président d'IndiGo, se montre en tout cas confiant : « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de pouvoir, une fois de plus, redéfinir la connectivité aérienne en Inde en apportant la fiabilité et l'efficacité des opérations d'IndiGo à des villes et à des régions de notre pays qui jusqu'ici n'avaient pas accès à des services aériens fiables ou qui y avaient accès à des prix exorbitants. Je remercie sincèrement l'équipe d'ATR. Comme nous aimons le dire chez IndiGo, nous sommes maintenant fin prêts à mettre le turbo ! »



Si les ambitions indiennes se concrétisent, le pays deviendra alors un acteur incontournable du transport aérien mondial comme le déclare Christian Scherer, président exécutif d'ATR : « L'Inde est un marché en pleine expansion qui représentait près de 100 millions de passagers l'an dernier, et qui est en augmentation constante de plus de 20 % par an. Le pays étant appelé à devenir le troisième plus grand marché mondial d'ici à 2020. »