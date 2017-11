Manoeuvres aéronavales américano-japonaises, sur fond de tensions avec la Corée du Nord

D'importantes manoeuvres aéronavales américano-japonaises commencent jeudi près de l'île japonaise d'Okinawa (sud-ouest de l'archipel), a annoncé jeudi l'US Navy, des exercices bilatéraux annuels mais qui se déroulent cette année dans un climat très tendu avec la Corée du Nord. Les opérations, qui doivent durer 10 jours, vont impliquer 14.000 militaires américains, le porte-avions USS Ronald Reagan ainsi que les destroyers lance-missiles USS Stethem, USS Chafee et USS Mustin notamment, selon le communiqué de l'US Navy. La Corée du Nord, qui a ravivé les tensions régionales en menant ces derniers mois un sixième essai nucléaire et plusieurs tests de missiles balistiques à longue portée, condamne régulièrement ces manoeuvres militaires qu'elle perçoit comme une menace pour sa sécurité, et réplique parfois en menant à son tour des exercices armés. Les manoeuvres annuelles américano-japonaises sont destinées "à augmenter la capacité défensive et l'interopérabilité des forces japonaises et américaines par des entraînements d'opérations aériennes et navales", rappelle l'US Navy. Ces manoeuvres maritimes succèdent à une semaine d'exercices conjoints au sol, ainsi qu'à un vaste exercice aéronaval impliquant trois porte-avions américains, pour la première fois depuis dix ans dans le Pacifique, accompagnés d'éléments de l'armée sud-coréenne et des forces japonaises d'autodéfense. De retour d'une tournée asiatique de 12 jours, le président américain Donald Trump a promis mercredi de mettre une "pression maximale" sur la Corée du Nord, qu'il a qualifiée de "dictature perverse" retenant selon lui le monde en otage avec "son chantage nucléaire".