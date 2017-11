Dubai Airshow 2017 : Flydubai présente son premier 737 MAX

Le statique du salon aéronautique de Dubaï n'accueille pas uniquement les géants d'Emirates et Etihad. Flydubai a également su y trouver une place de choix pour son tout nouveau 737 MAX et y expose son premier appareil, A6-MAX, reçu en juillet.



La compagnie en a commandé 76, dont trois ont été reçus à ce jour. Ils seront déployés sur les routes les plus longues du réseau, par exemple sur Bangkok, Prague ou Zanzibar, puis reprendront de plus en plus de lignes au fur et à mesure des livraisons. Celles- ci doivent s'étendre jusqu'en 2023.