La Suède s'équipe du Patriot

Le gouvernement suédois « autorise » l'agence d'acquisition d'armement (FMV) à lancer le processus d'acquisition pour le système de défense antimissile Patriot de Raytheon. La FMV doit à présent envoyer une « Letter of request » aux Etats-Unis. Validée en août dernier, la décision finale est attendue pour l'année 2018. Les livraisons des différents équipements sont prévues pour 2020 et le système devra être opérationnel « au plus tard en 2025 ».



L'industriel américain a ainsi été sélectionné au détriment du consortium Eurosam, composé de Thales et MBDA, qui proposait son système SAMP/T. C'est finalement le même scénario qu'en Pologne, qui avait sélectionné le Patriot en 2015.



Le système de défense antimissile est actuellement opérationnel dans 12 pays (Allemagne, Arabie Saoudite, Corée du Sud, EAU, Espagne, Etats-Unis, Grèce, Israël, Japon, Pays-Bas, Koweït, Taïwan).