Lufthansa Technik renforce les capacités de son centre de maintenance de Sofia

Le centre de maintenance bulgare de Lufthansa Technik (LHTS) vient d'inaugurer un nouveau hangar, devenant de fait l'un des centres de maintenance en base les plus importants en Europe de l'Est.



Les installations de Lufthansa Technik Sofia peuvent désormais accueillir 8 monocouloirs de type A320 ou 737, soit ses plus importantes capacités en dehors d'Allemagne.



Le développement de Lufthansa Technik Sofia a nécessité un investissement de 35 millions d'euros. En activité depuis 2008, Lufthansa Technik Sofia est détenu par Lufthansa Technik AG (75,1%) et par Bulgarian Aviation Group (24,9%).



Lufthansa Technik précise que son nouveau hangar lui permet une augmentation de capacité de 60%, équivalent à un million d'heures de travail par an. LHTS va aussi voir ses effectifs croitre de 30% pour atteindre 1 300 personnes.